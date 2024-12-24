Сбежавших с Украины призывников хотят заманить обратно

Уехавших мужчин призывного возраста планируют привлекать на Украину, обещая им трудоустройство с гарантией бронирования. Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышов. По его словам, главной причиной, по которой украинцы опасаются возвращаться, является мобилизация.

«Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так — как оно есть», — сказал Чернышов на комитете Рады по правам человека.

Для реализации данной программы за пределами страны предполагается создание «Хабов единства», где мужчинам будут предоставляться услуги по трудоустройству и помощь в вопросах, касающихся военно-учётных документов. Однако как известно, при возвращении на родину они не смогут выехать обратно за границу в случае необходимости.