Украинцы массово «‎усыновляют» детей беременных женщин для спасения от отправки на фронт

На Украине мужчины научились ещё одному способу уходить от мобилизации, они находят одиноких беременных женщин и предлагают им за деньги оформить на себя отцовство. Об этом пишет украинское издание ТСН.

Уклониться от отправки на фронт можно при наличии трёх и более детей, поэтому такой способ окажется эффективным, если у мужчины уже есть двое своих детей. Объявление потенциальные призывники размещают в Сети и предлагают заплатить украинке 1 — 2 тысячи долларов, а порой соглашаются даже на алименты. Однако опрошенные изданием юристы предупредили, что уголовная ответственность ждёт как мужчину, так и будущую мать.

Сложность заключается лишь в том, чтобы доказать мошенническую схему. Помочь может либо чистосердечное признание одной из сторон, либо ДНК-экспертиза, которая опровергнет отцовство, но сделать её можно только при согласии самого человека. Также в будущем такой ребёнок сможет претендовать на имущество «отца». Судя по всему, украинских мужчин не страшит ни что в попытках уклониться от службы в армии.