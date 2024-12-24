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Регион
24 декабря, 11:00

Украинцы массово «‎усыновляют» детей беременных женщин для спасения от отправки на фронт

СМИ: На Украине мужчины уходят от призыва при помощи одиноких беременных женщин

На Украине мужчины научились ещё одному способу уходить от мобилизации, они находят одиноких беременных женщин и предлагают им за деньги оформить на себя отцовство. Об этом пишет украинское издание ТСН.

Уклониться от отправки на фронт можно при наличии трёх и более детей, поэтому такой способ окажется эффективным, если у мужчины уже есть двое своих детей. Объявление потенциальные призывники размещают в Сети и предлагают заплатить украинке 1 — 2 тысячи долларов, а порой соглашаются даже на алименты. Однако опрошенные изданием юристы предупредили, что уголовная ответственность ждёт как мужчину, так и будущую мать.

Сложность заключается лишь в том, чтобы доказать мошенническую схему. Помочь может либо чистосердечное признание одной из сторон, либо ДНК-экспертиза, которая опровергнет отцовство, но сделать её можно только при согласии самого человека. Также в будущем такой ребёнок сможет претендовать на имущество «отца». Судя по всему, украинских мужчин не страшит ни что в попытках уклониться от службы в армии.

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Ранее сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине начали использовать новый метод отлова уклонистов, получивший название «такси-мобилизация». Таксист останавливается рядом с жилым домом, а вскоре к машине подъезжают фургон и микроавтобус ТЦК. Через несколько секунд пассажир выходит из машины и направляется в подъезд, где его оперативно настигают военкомы. Информацию о призывнике передал таксист, предупреждают украинские СМИ.

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Татьяна Миссуми
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