Храбрые женщины отбили мужчину у «могилизаторов» Зеленского в Закарпатье

В городе Берегово Закарпатской области Украины несколько женщин помогли мужчине избежать насильственной мобилизации. Они буквально отбили бедолагу у сотрудников ТЦК, которые пытались скрутить уклониста силой. Инцидент попал в объективы камер, видео опубликовало издание «Страна.ua».

Конфликт с ТЦК в Закарпатье. Видео © Telegram / Политика Страны

За происходящим наблюдала полиция, но правоохранители предпочли не вмешиваться. Символично, что одним из зрителей случайно стал человек в военной форме, прикованный к инвалидному креслу.