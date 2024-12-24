Храбрые женщины отбили мужчину у «могилизаторов» Зеленского в Закарпатье
СМИ: Женщины спасли мужчину от насильственной мобилизации в Закарпатье
В городе Берегово Закарпатской области Украины несколько женщин помогли мужчине избежать насильственной мобилизации. Они буквально отбили бедолагу у сотрудников ТЦК, которые пытались скрутить уклониста силой. Инцидент попал в объективы камер, видео опубликовало издание «Страна.ua».
Конфликт с ТЦК в Закарпатье. Видео © Telegram / Политика Страны
За происходящим наблюдала полиция, но правоохранители предпочли не вмешиваться. Символично, что одним из зрителей случайно стал человек в военной форме, прикованный к инвалидному креслу.
Не так давно в военкомате Одессы застрелили мужчину, пытавшегося отбить сына у «могилизаторов» Владимира Зеленского. По словам внефракционного депутата Верховной рады Артёма Дмитрука, «убийства в ТЦК уже стали нормой».
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