«Убери от него руки»: В военкомате Одессы застрелили мужчину, пытавшегося отбить сына
Нардеп Дмитрук: В одесском ТЦК застрелили мужчину, который пытался отбить сына
В военкомате Одессы застрелили мужчину, который пытался отбить у сотрудников ТЦК мобилизованного сына. Кадры с произошедшим показал покинувший Украину внефракционный депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его словам, «убийства в ТЦК уже стали нормой».
В военкомате в Одессе застрелили мужчину, который пытался отбить сына. Видео © Telegram / Артём Дмитрук
«Одесский ТЦК. Отец пытался отбить сына, но получил пулю и умер на месте. Скорее всего, сына убили уже или убьют скоро», — написал нардеп в телеграм-канале.
На опубликованных кадрах видно, как люди в форме кого-то уводят за собой по лестнице и просят не снимать их на видео. Женщина истошно кричит, чтобы от мобилизованного убрали руки. Затем раздаются звуки двух выстрелов.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что насильственная мобилизация уже стала частью нормы на Украине. Уже сейчас украинские военкомы применяют грубую силу при мобилизации, однако вскоре ситуация может усугубиться. Недавно стало известно, что сотрудникам ТЦК разрешат стрелять в уклонистов.
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