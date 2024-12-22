«Убери от него руки»: В военкомате Одессы застрелили мужчину, пытавшегося отбить сына

В военкомате Одессы застрелили мужчину, который пытался отбить у сотрудников ТЦК мобилизованного сына. Кадры с произошедшим показал покинувший Украину внефракционный депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его словам, «убийства в ТЦК уже стали нормой».

В военкомате в Одессе застрелили мужчину, который пытался отбить сына. Видео © Telegram / Артём Дмитрук

«Одесский ТЦК. Отец пытался отбить сына, но получил пулю и умер на месте. Скорее всего, сына убили уже или убьют скоро», — написал нардеп в телеграм-канале.