«Мрачная реальность»: На Западе сделали резкое заявление в адрес Украины

В соцсети X ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал инцидент в Харькове, где сотрудники ТЦК (так на Украине называют военкоматы) преследовали молодого человека и затащили его в фургон. Один из комиссаров успел нанести три удара, прежде чем закрыл дверь за парнем. Боуз отметил, что силовая мобилизация и похищения людей стали мрачной реальностью на Украине.