«Мрачная реальность»: На Западе сделали резкое заявление в адрес Украины
Журналист Боуз: Насильственная мобилизация стала мрачной реальностью на Украине
В соцсети X ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал инцидент в Харькове, где сотрудники ТЦК (так на Украине называют военкоматы) преследовали молодого человека и затащили его в фургон. Один из комиссаров успел нанести три удара, прежде чем закрыл дверь за парнем. Боуз отметил, что силовая мобилизация и похищения людей стали мрачной реальностью на Украине.
«Такова мрачная реальность в форпосте свободы и демократии», — написал журналист на своей странице.
Инцидент в Харькове, который прокомментировал Боуз. Фото © Х / Chay Bowes
Ранее в Верховной раде Владимира Зеленского сравнили с работорговцем после слов о снижении возраста мобилизации. Там считают, что заявления экс-комика является попыткой торга с Западом в надежде получить оружие. Напомним, что украинское руководство уже снижало возраст мобилизации — с 27 до 25 лет. Однако ВСУ продолжают испытывать нехватку личного состава. И в США настаивают на снижении призывного возраста до 18 лет. Уже сейчас украинские военкомы применяют грубую силу при мобилизации, однако вскоре ситуация может усугубиться. Недавно стало известно, что сотрудникам ТЦК разрешат стрелять в уклонистов.
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