В Раде сравнили Зеленского с работорговцем после слов о снижении возраста мобилизации

Заявления Владимира Зеленского о снижении возраста мобилизации на Украине являются попыткой торга с Западом в надежде получить оружие. Об заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Ранее Зеленский назвал нечестным разговором снижение мобилизационного возраста без должного обеспечения оружием.

«То есть, нет уже никакого «генофонда», который надо «сберечь», а есть сделка — дайте больше денег (под видом оружия) и мы призовём 18-летних», — написал Дубинский в своём телеграм-канале.

Дубинский удивился позиции Зеленского, добавив, что «по историческим традициям работорговли, молодые всегда шли дороже». Депутат предположил, что, возможно, в этом и есть причина задержки, так как стороны торгуются.