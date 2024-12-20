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20 декабря, 11:07

В Раде сравнили Зеленского с работорговцем после слов о снижении возраста мобилизации

Дубинский: Зеленский торгуется с Западом, говоря о снижении возраста мобилизации

Заявления Владимира Зеленского о снижении возраста мобилизации на Украине являются попыткой торга с Западом в надежде получить оружие. Об заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Ранее Зеленский назвал нечестным разговором снижение мобилизационного возраста без должного обеспечения оружием.

«То есть, нет уже никакого «генофонда», который надо «сберечь», а есть сделка — дайте больше денег (под видом оружия) и мы призовём 18-летних», — написал Дубинский в своём телеграм-канале.

Дубинский удивился позиции Зеленского, добавив, что «по историческим традициям работорговли, молодые всегда шли дороже». Депутат предположил, что, возможно, в этом и есть причина задержки, так как стороны торгуются.

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Украинское руководство уже снижало возраст мобилизации — с 27 до 25 лет. Однако ВСУ продолжают испытывать нехватку личного состава. В США настаивают на снижении призывного возраста до 18 лет. Зеленский в ответ попросил у Запада оружие, заявив, что вооружить не получается даже действующие бригады.

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Shutterstoc / FOTODOM /

Никита Никонов
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