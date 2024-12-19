«Как бродячих собак хватают»: Путин ужаснулся украинской «могилизации»
Путин сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих собак
Жителей Украины мобилизуют словно бродячих собак. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
«Они людей набирают с улиц, как бродячих собак хватают», — отметил Путин.
При этом животных, в отличие от украинских мобилизованных, привозят в зоогостиницы, а потом стараются раздать людям. Киев же бросает солдат под пули.
В 2024 году тысячи украинцев пожаловались на действия ТЦК (так на Украине называют военкоматы), заявили ранее в Киеве. При этом ситуация с бесчинствами военкомов стремительно ухудшается.
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