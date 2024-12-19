Жителей Украины мобилизуют словно бродячих собак. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

«Они людей набирают с улиц, как бродячих собак хватают», — отметил Путин.

При этом животных, в отличие от украинских мобилизованных, привозят в зоогостиницы, а потом стараются раздать людям. Киев же бросает солдат под пули.