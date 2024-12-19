Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 13:40

«Как бродячих собак хватают»: Путин ужаснулся украинской «могилизации»

Путин сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих собак

Жителей Украины мобилизуют словно бродячих собак. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

«Они людей набирают с улиц, как бродячих собак хватают», — отметил Путин.

При этом животных, в отличие от украинских мобилизованных, привозят в зоогостиницы, а потом стараются раздать людям. Киев же бросает солдат под пули.

Украинские военкомы массово увозят на фронт граждан с бронью от мобилизации
Украинские военкомы массово увозят на фронт граждан с бронью от мобилизации

В 2024 году тысячи украинцев пожаловались на действия ТЦК (так на Украине называют военкоматы), заявили ранее в Киеве. При этом ситуация с бесчинствами военкомов стремительно ухудшается.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Прямая линия с Путиным
  • Путин
  • Украина
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar