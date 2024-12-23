Бомбилы в доле: Украинские военкомы придумали «такси-мобилизацию» для отлова уклонистов
СМИ: Сотрудники ТЦК применили метод «такси-мобилизации» для задержания уклониста
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине начали использовать новый метод отлова уклонистов, получивший название «такси-мобилизация». Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua», прикрепив ролик с хитрой тактикой военкомов.
По данным портала, упомянутый инцидент произошёл ещё 16 декабря. Камера запечатлела, как таксист останавливается рядом с жилым домом, а вскоре к машине подъезжают фургон и микроавтобус ТЦК. Через несколько секунд пассажир выходит из такси и направляется в подъезд, где его оперативно настигают «охотники» Владимира Зеленского. Издание предполагает, что информацию о призывнике передал таксист.
Ранее в Британии заявили, что похищения людей на Украине уже стали нормой. Так за рубежом прокомментировали инцидент в Харькове, где сотрудники ТЦК силой мобилизовали молодого человека.
Shutterstock / FOTODOM / AYO Production