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23 декабря, 04:31

Бомбилы в доле: Украинские военкомы придумали «такси-мобилизацию» для отлова уклонистов

СМИ: Сотрудники ТЦК применили метод «такси-мобилизации» для задержания уклониста

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине начали использовать новый метод отлова уклонистов, получивший название «такси-мобилизация». Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua», прикрепив ролик с хитрой тактикой военкомов.

По данным портала, упомянутый инцидент произошёл ещё 16 декабря. Камера запечатлела, как таксист останавливается рядом с жилым домом, а вскоре к машине подъезжают фургон и микроавтобус ТЦК. Через несколько секунд пассажир выходит из такси и направляется в подъезд, где его оперативно настигают «охотники» Владимира Зеленского. Издание предполагает, что информацию о призывнике передал таксист.

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Ранее в Британии заявили, что похищения людей на Украине уже стали нормой. Так за рубежом прокомментировали инцидент в Харькове, где сотрудники ТЦК силой мобилизовали молодого человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AYO Production

Тимур Хингеев
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