Бомбилы в доле: Украинские военкомы придумали «такси-мобилизацию» для отлова уклонистов

По данным портала, упомянутый инцидент произошёл ещё 16 декабря. Камера запечатлела, как таксист останавливается рядом с жилым домом, а вскоре к машине подъезжают фургон и микроавтобус ТЦК. Через несколько секунд пассажир выходит из такси и направляется в подъезд, где его оперативно настигают «охотники» Владимира Зеленского. Издание предполагает, что информацию о призывнике передал таксист.