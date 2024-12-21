Депутат Рады проговорился о снижении возраста мобилизации и поплатился
Рада уволит советника за слова о снижении мобилизационного возраста до 18 лет
Верховная рада планирует отозвать у Назария Волянского полномочия советника комитета по вопросам экономического развития. Это из-за его слов о том, что возраст для мобилизации могут снизить до 18-20 лет уже в начале 2025 года. Об этом сообщил глава комитета Дмитрий Наталуха.
«На следующем заседании комитета мы обсудим вопрос о снятии его с должности и проведём дополнительную разъяснительную работу с другими советниками об их задачах и публичной роли», — написал Наталуха на личной странице в соцсетях.
Наталуха охарактеризовал заявления Волянского как «непонятные и спекулятивные».
Напомним, сотрудники территориального центра комплектования уже используют газ, чтобы забирать подлежащих мобилизации людей прямо из салонов автомобилей. После этого они пытались поджечь машину, чтобы заставить призывника выйти. Инцидент произошёл вблизи Вышгорода Киевской области.
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