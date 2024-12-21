Депутат Рады проговорился о снижении возраста мобилизации и поплатился

Верховная рада планирует отозвать у Назария Волянского полномочия советника комитета по вопросам экономического развития. Это из-за его слов о том, что возраст для мобилизации могут снизить до 18-20 лет уже в начале 2025 года. Об этом сообщил глава комитета Дмитрий Наталуха.

«На следующем заседании комитета мы обсудим вопрос о снятии его с должности и проведём дополнительную разъяснительную работу с другими советниками об их задачах и публичной роли», — написал Наталуха на личной странице в соцсетях.

Наталуха охарактеризовал заявления Волянского как «непонятные и спекулятивные».