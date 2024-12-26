Видео неудачной попытки мобилизации с погоней сняли на Украине

В сети появилось видео неудачной попытки мобилизации с погоней на Украине. Судя по кадрам, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата), пытались поймать новобранца в сельской местности. Однако мужчина убегал так, что догнать его не смогли ни пешком, ни на микроавтобусе. В какой точно области всё происходит, не сообщается.

Неудачная погоня ТЦК на Украине. Видео © Страна.ua

По сути всё происходит на одном небольшом перекрёстке с лужайкой. На кадрах видно, как подлежащий мобилизации сначала уворачивается от автомобиля, который не успевает за беглецом на виражах. После два сотрудника ТЦК всё же решают выйти из машины и догнать пешком нежелающего мобилизоваться.

Но неудавшийся боец оказывается хорошим бегуном. Попытка догнать его на своих двух не оборачивается успехом, поскольку военные ТЦК быстро выдыхаются, не выдержав дистанцию по пересечённой местности. Одновременно за новобранцем продолжает гоняться автомобиль.