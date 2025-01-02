Известный под псевдонимом Назарчик украинский блогер сообщил, что его похитили сотрудники ТЦК (Территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов. — Прим. Life.ru) и СБУ за критику главы киевского режима Владимира Зеленского. Свою историю он опубликовал на странице в соцсети TikTok.

По словам блогера, его сначала доставили в военкомат во Львовской области, где он подвергся избиению за попытку связаться с родственниками. Позже его перевезли на военный полигон в Ровенской области, где мобилизованные живут в палатках, отапливаемых «буржуйками», без нормальных санитарных условий.

«В первые три дня я объявлял голодовку, на что надо мной посмеялись и сказали, что это не имеет никакого значения. Никакие основные права человека там не действуют — если тебе станет плохо, то всем абсолютно всё равно», — поделился Назарчик.

Блогер утверждает, что ему удалось сбежать благодаря помощи друзей и «неравнодушных людей». Он рассказал, что был вынужден идти десятки километров по лесу, прячась в камышах и воде.

«Понимая, что, либо я умру там в лесу, либо на фронте, <…> я шёл больше десяти километров, сидел в камышах, в воде, я простудил ноги, я простудился сам, заработав воспаление», — подытожил он.