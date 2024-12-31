Гринч снова в деле! Украинские военкомы задержали Санта-Клауса на глазах у эльфа и снегурочки

Санта-Клаус задержан на Украине. Главного зимнего волшебника забрали сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Харькове. Об этом сообщает издание «Политика страны».

«Паблики пишут, что на кадрах — задержание Санта-Клауса ТЦК в Харькове», — говорится в публикации под фото, на которых волшебник в руках у «охотника за головами», а рядом растерянные эльф и снегурочка.

Подробности задержания Клауса неизвестны, но на необычное поздравление детей, которое закончилось не лучшим образом, уже отреагировал депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Это вышка», — написал политик в своих соцсетях.