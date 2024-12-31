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31 декабря, 13:38

Гринч снова в деле! Украинские военкомы задержали Санта-Клауса на глазах у эльфа и снегурочки

СМИ: В Харькове сотрудники ТЦК задержали Санта-Клауса

Санта-Клаус задержан в Харькове сотрудниками ТЦК. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук

Санта-Клаус задержан в Харькове сотрудниками ТЦК. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук

Санта-Клаус задержан на Украине. Главного зимнего волшебника забрали сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Харькове. Об этом сообщает издание «Политика страны».

«Паблики пишут, что на кадрах — задержание Санта-Клауса ТЦК в Харькове», — говорится в публикации под фото, на которых волшебник в руках у «охотника за головами», а рядом растерянные эльф и снегурочка.

Подробности задержания Клауса неизвестны, но на необычное поздравление детей, которое закончилось не лучшим образом, уже отреагировал депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Это вышка», — написал политик в своих соцсетях.

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Ранее сообщалось, что на Украине теперь действует новое такси. В новогодний тариф входит машина и водитель, но не всё так просто. Буквально сразу за автомобилем приезжает фургон и микроавтобус ТЦК. Когда пассажир выходит из машины — его перехватывают «охотники» за солдатами.

Наталья Афонина
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