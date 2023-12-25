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Психолог рассказала, во сколько приглашать Деда Мороза, чтобы ребёнок радовался, а не капризничал

Психолог Булгакова: Деда Мороза лучше звать утром, когда ребёнок ещё не утомился

25 декабря, 08:25
Во сколько приглашать Деда Мороза, чтобы ребёнок радовался, а не капризничал. Обложка © Freepik / master1305

Во сколько приглашать Деда Мороза, чтобы ребёнок радовался, а не капризничал. Обложка © Freepik / master1305

Визит Деда Мороза и Снегурочки может стать как одним из самых волшебных и приятных моментов в жизни вашего ребёнка, так и стрессовой ситуацией. Для того чтобы минимизировать отрицательные последствия и создать ощущение праздника, к такому визиту надо готовиться. Как — Лайфу рассказывает Екатерина Булгакова, доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения.

Как подготовить ребёнка к визиту Деда Мороза

Эксперт советует заранее постараться заинтересовать ребёнка этим визитом. Например, совместно с ним написать письмо к Дедушке Морозу: "Мы тебя очень ждём". Пусть малыш придумает, какой подарок он хочет получить. Если ребёнку три – пять лет, за пару недель до визита можно начинать читать и рассматривать книжки с картинками, сказки, где есть новогодние персонажи, в том числе Дед Мороз и Снегурочка, показывать новогодние мультфильмы. Время от времени можно напоминать ребёнку о том, что к нему придёт Дед Мороз, но не переусердствуйте с напоминаниями, чтобы он не перегорел.

Есть и оптимальное время, когда лучше приглашать Деда Мороза и Снегурочку, — это утренние часы, с 11:00, когда ребёнок уже активен, но ещё не утомился.

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Как не напугать ребёнка Дедом Морозом

Маленький ребёнок двух – четырёх лет может испугаться в момент представления, предупреждает психолог. Поэтому лучше предварительно договориться, чтобы Дед Мороз и Снегурочка сначала контактировали только с родителями и обращались к ним. А ребёнок пусть сидит на руках у мамы, это привычная и безопасная для него среда. Как только малыш привыкнет, можно попробовать контакт напрямую.

Если ребёнок высокочувствительный, заранее предупредите актёров, чтобы не говорили слишком громко, Дед Мороз не стучал изо всех сил посохом, а музыка была потише

Екатерина Булгакова

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения

Если ребёнок высокочувствительный, заранее предупредите актёров, чтобы не говорили слишком громко, Дед Мороз не стучал изо всех сил посохом, а музыка была потише
Если ребёнок высокочувствительный, заранее предупредите актёров, чтобы не говорили слишком громко, Дед Мороз не стучал изо всех сил посохом, а музыка была потише

Булгакова советует не заставлять ребёнка читать стихи Деду Морозу — только по его желанию. Это чудесный праздник, а не конкурс амбиций родителей.

Кстати, сторонних актёров можно не приглашать, а нарядить, например, папу. Малышу будет легче принять такого Дедушку Мороза.

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Возможно, ваш малыш уже заметил, что подарки под ёлку кладёт никакой не Дед Мороз, а вы, и это вызвало у него сомнения. Читайте в материале Лайфа, что в таком случае сказать ребёнку и нужно ли признаваться в обмане.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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