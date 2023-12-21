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Что сказать ребёнку, если он увидел, что подарки принёс никакой не Дед Мороз, — инструкция от психолога

Психолог Маденко призвала не разрушать веру детей в Деда Мороза

21 декабря, 12:44
Психолог призвала не разрушать веру детей в Деда Мороза. Обложка © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Психолог призвала не разрушать веру детей в Деда Мороза. Обложка © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Возможно, ваш ребёнок уже заметил, что подарки под ёлку кладёт не Дед Мороз, а вы, и это вызвало у него сомнения. Детский психолог Екатерина Маденко советует в таком случае не спешить признаваться в обмане. Вместо этого эксперт предлагает сделать процесс распаковки подарков особенным мгновением.

"Скажите ему, что Дед Мороз — это сказочный персонаж, и его помощники иногда просили родителей помочь им в доставке подарков. Предложите ребёнку подумать о том, что именно Дед Мороз и Снегурочка могли бы подарить ему, и объясните, что родители просто помогают им воплотить эти идеи в реальность", — отметила собеседница Лайфа.

Она советует убедить ребёнка в том, что вы всегда стараетесь создать волшебную атмосферу на новогодних каникулах, что вы прилагаете все усилия, чтобы подарить ему не только подарки, но и радость, любовь и заботу. При этом разрушать веру малыша в сказку не нужно.

Названа скрытая опасность внушения детям веры в Деда Мороза
Названа скрытая опасность внушения детям веры в Деда Мороза

"Несмотря на то что ребёнок узнал о родительской помощи в создании праздника, поддержите его веру в Деда Мороза и сказочность этого персонажа. Вместе с тем объясните, что Дед Мороз — это персонаж, символизирующий доброту, щедрость и волшебство праздника. Предложите ребёнку продолжать верить в сказку и в то, что Дед Мороз и его помощники существуют в некоем особом мире, где воплощаются желания и мечты", говорит Маденко.

Психолог советует познакомить детей в целом с символами и традициями встречи Нового года: рассказать им, что это не только время подарков, но и время общения с членами семьи. Объясните, что подарки — это проявление нашей заботы друг о друге.

"Важно помнить, что процесс объяснения ребёнку о роли родителей в создании праздника — это возможность научить его ценить тепло и любовь, которые они вкладывают в этот праздник", — заключила эксперт.

Дед Мороз, олени и сказочный терем: Родителям рассказали, почему стоит свозить ребёнка в Великий Устюг
Дед Мороз, олени и сказочный терем: Родителям рассказали, почему стоит свозить ребёнка в Великий Устюг

А ранее Лайф рассказывал,

что вера ребёнка в новогоднее чудо и главного персонажа праздника — Деда Мороза — является своеобразным показателем его нормального эмоционального развития. А вот травмировать чадо "гиперреалистичной обстановкой" не стоит.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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