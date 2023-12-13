Названа скрытая опасность внушения детям веры в Деда Мороза

Многие родители напрасно пытаются научить своих детей хорошему поведению, внушая им веру в Деда Мороза, который дарит подарки только послушным. В этом случае малыши не только теряют способность разделять реальность и вымысел, но и начинают угождать ради сюрприза, считает психолог Полина Малахова.

"Ребёнок довольно быстро понимает, что с ним играют, что его пытаются заставить слушаться за подарок. Тут вопросы ко взрослым, хотят ли они, чтобы их дети вели себя хорошо за подарки или из других соображений", — рассказала она РИА "ФедералПресс".

По словам эксперта, совсем убирать сказочного героя из жизни чада не стоит. Нужно рассказать, что Дед Мороз действительно добрый и щедрый персонаж, образ которого может примерить любой желающий, подытожила Малахова.