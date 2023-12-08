Названа ошеломляющая сумма, которую за новогодние праздники получают Дед Мороз и Снегурочка

В предверии Нового года услуги частных Дедов Морозов и Снегурочек становятся у россиян особенно актуальными: они посещают корпоративы, утренники и дома, поздравляя всех с праздниками. О том, сколько могут заработать сказочные персонажи "по вызову", рассказывает РИА "ФедералПресс".

Так, обычно актёры предлагают программу длительностью от 15 минут до часа и стоимостью от двух тысяч рублей, а некоторые — даже дополнительные услуги вроде шоу мыльных пузырей, конкурсов, научного представления и тому подобного.

Однако в таком случае ценник за работу может вырасти до пяти-семи тысяч рублей, а в главную праздничную ночь выступление будет стоить не менее трёх тысяч. Учитывая, что в этот раз 30 и 31 декабря будут выходными, то и заказов стоит ожидать больше.

За один рабочий день, согласно данным "Авито.Услуги", Дед Мороз и Снегурочка обычно берут от пяти до семи заказов, каждый из которых приносит им минимум две тысячи рублей. Таким образом, если выезжать по пять раз 20 дней подряд, то в кармане актёров окажется солидная сумма — 200 тысяч рублей. А столичные аниматоры, расценки которых начинаются от трёх тысяч, могут заработать до 300 тысяч.