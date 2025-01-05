На Украине ТЦКшники убили мужчину после попытки насильственной мобилизации

В Черновцах на западе Украины мужчина скончался после попытки насильственной мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в Telegram-канале.

Депутат опубликовал видео, на котором мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие попытались вмешаться, чтобы помочь пострадавшему. По словам Дмитрука, инцидент произошёл, предположительно, 19 декабря.

«Человек скончался в больнице. Власти и правоохранители блокируют любую попытку распространения этой информации в местных медиа, соцсетях», — добавил он.