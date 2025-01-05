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4 января, 22:16

На Украине ТЦКшники убили мужчину после попытки насильственной мобилизации

Депутат Рады: Мужчина скончался после насильственной мобилизации в Черновцах

В Черновцах на западе Украины мужчина скончался после попытки насильственной мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в Telegram-канале.

Депутат опубликовал видео, на котором мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие попытались вмешаться, чтобы помочь пострадавшему. По словам Дмитрука, инцидент произошёл, предположительно, 19 декабря.

«Человек скончался в больнице. Власти и правоохранители блокируют любую попытку распространения этой информации в местных медиа, соцсетях», — добавил он.

Дмитрук также отметил, что это не первый случай убийства, связанный с действиями сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Причину и время смерти мужчины он не уточнил.

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Недавно украинские медиа сообщили о происшествии, связанном с мобилизацией в Полтавской области. Там сотрудники ТЦК сломали ногу мужчине. Ранее в военкомате Одессы застрелили отца, который пытался отбить у военкомов сына.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Анатолий Цейко
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