Участники неудачной контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) обратились к согражданам с призывом «стрелять в ТЦКашников». Видео с пленными украинскими солдатами было опубликовано в телеграм-канале командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

К слову, пленные рассказали, что командование обещало им работу на «патруле», а вот об ожесточённых боях на Курщине их не предупредили. По их словам, к фронту их совсем не готовили, дали оружие и «толком ничего не рассказали».