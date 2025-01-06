Месяц не мылся: Пленённый под Курском бывший зэк пожаловался Алаудинову на ад в ВСУ

Командир спецназа «Ахмат», генерал Апти Алаудинов опубликовал видео с одним из пленных, захваченных во время наступления вооружённых сил Украины в Курской области. Бывший заключённый поделился историей своего попадания на фронт из тюрьмы и описал ужасные условия, в которых содержатся бойцы ВСУ.

Пленный рассказал, что родился в Калининградской области, но последние годы жил под Харьковом. Он отметил, что на территорию боевых действий его отправили из «зоны». Кроме того, пленный поделился, что последний раз мылся месяц назад. По его словам, в его отряде лица мыли из бутылок, а на «постирать» времени не было, потому что командование всегда находило, чем занять бойцов.