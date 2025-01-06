«Мы согласны с Трампом»: Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине

Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, не исключив, что они могут пройти уже 25 января. Он подчеркнул, что сначала намерен пообщаться с избранным президентом США Дональдом Трампом, после чего появится возможность «поговорить с русскими».

«Я думаю, 25 января или в какой-нибудь другой день, ну, вы просто сказали 25 января, и я не возражаю, это мой день рождения. Мы садимся за стол переговоров, сначала с Трампом. Мы согласны с ним в том, как мы можем остановить войну», — сказал Зеленский в подкасте Лекса Фридмана на YouTube.