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Регион
6 января, 05:55

«Мы согласны с Трампом»: Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине

Зеленский заявил, что готов обсудить завершение конфликта с Россией 25 января

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, не исключив, что они могут пройти уже 25 января. Он подчеркнул, что сначала намерен пообщаться с избранным президентом США Дональдом Трампом, после чего появится возможность «поговорить с русскими».

«Я думаю, 25 января или в какой-нибудь другой день, ну, вы просто сказали 25 января, и я не возражаю, это мой день рождения. Мы садимся за стол переговоров, сначала с Трампом. Мы согласны с ним в том, как мы можем остановить войну», — сказал Зеленский в подкасте Лекса Фридмана на YouTube.

По его словам, «поговорить с русскими» можно будет после того, как Киев и Вашингтон достигнут соглашения. При этом глава киевского режима исключил сценарий, при котором он, Владимир Путин и Дональд Трамп «вот так просто вместе сядут за стол» переговоров. Кроме того, Зеленский отметил, что мирное соглашение возможно после получения Украиной гарантий безопасности, поставок оружия, а также частичного членства в НАТО для территорий, находящихся под контролем Киева.

Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана
Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана

Примечательно, что ранее Зеленского обвинили в конфронтации с Трампом. Экс-депутат Рады Олег Царёв заявил, что он отказался от условий, выдвинутых избранным президентом США. Кроме того, Зеленского уличили в желании продолжать вечную войну с РФ и убрать с дороги Трампа. Тем не менее, Зеленский предлагал Трампу деньги от активов РФ в обмен на оружие.

Борис Эльфанд
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