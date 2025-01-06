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Регион
6 января, 03:08

«Дайте 300 млрд»: Зеленский предлагал Трампу деньги от активов РФ в обмен на оружие

Зеленский заявил, что предлагал Трампу купить оружие на деньги от активов РФ

Владимир Зеленский заявил, что предлагал избранному американскому президенту Дональду Трампу приобрести у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Об этом украинский политик сообщил в интервью журналисту Лексу Фридману.

«Я сказал Трампу: дайте нам 300 миллиардов долларов из российских активов и мы будем покупать у вас оружие», – рассказал Зеленский.

Он пояснил, что такой ход позволил бы обеспечить безопасность Украины и вложить деньги России в американскую промышленность.

Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана
Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана

Владимир Зеленский активно ищет, куда бы потратить деньги, полученные Киевом с замороженных российских активов. К примеру, ранее он предлагал словацкому премьеру Фицо 500 миллионов евро в обмен на согласие Братиславы с членством Украины в НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Озеров
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