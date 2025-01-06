«Дайте 300 млрд»: Зеленский предлагал Трампу деньги от активов РФ в обмен на оружие
Зеленский заявил, что предлагал Трампу купить оружие на деньги от активов РФ
Владимир Зеленский заявил, что предлагал избранному американскому президенту Дональду Трампу приобрести у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Об этом украинский политик сообщил в интервью журналисту Лексу Фридману.
«Я сказал Трампу: дайте нам 300 миллиардов долларов из российских активов и мы будем покупать у вас оружие», – рассказал Зеленский.
Он пояснил, что такой ход позволил бы обеспечить безопасность Украины и вложить деньги России в американскую промышленность.
Владимир Зеленский активно ищет, куда бы потратить деньги, полученные Киевом с замороженных российских активов. К примеру, ранее он предлагал словацкому премьеру Фицо 500 миллионов евро в обмен на согласие Братиславы с членством Украины в НАТО.
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