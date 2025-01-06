«Дайте 300 млрд»: Зеленский предлагал Трампу деньги от активов РФ в обмен на оружие

Владимир Зеленский заявил, что предлагал избранному американскому президенту Дональду Трампу приобрести у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Об этом украинский политик сообщил в интервью журналисту Лексу Фридману.

«Я сказал Трампу: дайте нам 300 миллиардов долларов из российских активов и мы будем покупать у вас оружие», – рассказал Зеленский.

Он пояснил, что такой ход позволил бы обеспечить безопасность Украины и вложить деньги России в американскую промышленность.