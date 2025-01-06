Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана

Владимир Зеленский пошёл вразнос, трижды сматерившись на интервью у Лекса Фридмана. Досталось в том числе и западным союзникам. Беседа была опубликована на YouTube-канале блогера.

Зеленский настолько разозлился, когда речь зашла об антироссийских санкциях, что перешёл на мат. Так, он назвал (вздором) реакцию западных партнёров, которые отказались ввести превентивные санкции и накачать Украину оружием ещё до начала спецоперации.

Также он вставил нецензурное слово, говоря о событиях в Чечне в 90-е годы, а третий раз вкрутил скверное словцо, когда речь зашла о Будапештском меморандуме. Он указал, что тогда на Украину «всем было ****** (плевать)».