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Регион
5 января, 22:52

Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана

Владимир Зеленский пошёл вразнос, трижды сматерившись на интервью у Лекса Фридмана. Досталось в том числе и западным союзникам. Беседа была опубликована на YouTube-канале блогера.

Зеленский настолько разозлился, когда речь зашла об антироссийских санкциях, что перешёл на мат. Так, он назвал (вздором) реакцию западных партнёров, которые отказались ввести превентивные санкции и накачать Украину оружием ещё до начала спецоперации.

Также он вставил нецензурное слово, говоря о событиях в Чечне в 90-е годы, а третий раз вкрутил скверное словцо, когда речь зашла о Будапештском меморандуме. Он указал, что тогда на Украину «всем было ****** (плевать)».

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Видимо, Зеленскому становится всё труднее держать себя в руках. Предыдущий раз он срывался на оскорбления, когда Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности сбить ракету «Орешник» с помощью ПВО, предложил Банковой дуэль. Во Франции тогда отметили, что это является следствием агонии, в которой бьётся киевский режим, поскольку судьба Украины всё-таки решается без её участия.

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