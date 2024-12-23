Итальянское издание L'AntiDiplomatico выступило с жёсткой критикой главы киевского режима Владимира Зеленского за его острые высказывания, особенно в адрес президента РФ Владимира Путина. Автор сравнивает выходки отставного комика с поведением «политического актёра», который лишь демонстрирует свою некомпетентность.

«Эти «нервные всплески» происходят не просто так: катастрофическая ситуация на фронте, приход Дональда Трампа в Белый дом, дефицит иностранной помощи и так далее», — отмечается в статье.

По мнению издания, Зеленский осознаёт, что судьба конфликта решается без участия Украины. В то же время некоторые союзники вынуждают его саботировать любые мирные инициативы.

«Это всё условия, которые резко повышают шансы Зеленского на исключение из игры и заставляют Киев, подталкиваемый евроатлантическими бандитами, делать всё, чтобы исключить любую возможность соглашения с Москвой. Поэтому из того небытия, которое подтверждается изо дня в день, Зеленский со сценической нецензурной бранью думает, что он может «насолить» Владимиру Путину», — пишет L'AntiDiplomatico.

В статье также подчёркивается, что подобное поведение лишь усиливает изоляцию Зеленского на международной арене и снижает его авторитет.