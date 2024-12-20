«Нетфликс-политика» уже не в моде у западных кураторов Киева, и они приказали Владимиру Зеленскому перейти на «кринж-политику», что он и сделал. Так депутат Госдумы Александр Толмачёв отреагировал на оскорбления, которые Зеленский накануне допустил в адрес президента России Владимира Путина.

Безумие нелегитимного президента Украины стало всемирным мемом. Зеленский не упускает случая закрепить за собой навсегда статус главного злобного клоуна мира. Что же, у него получается. В нормальном мире ни один серьёзный политик, не говоря уже о руководителе страны, даже не задумается о возможности публичного употребления таких слов в адрес коллег. Александр Толмачёв Депутат Госдумы

Толмачёв считает, что такое «выступление» означает, что Зеленского спишут в утиль. Его слова и раньше значили немного, теперь на них можно не обращать внимания совсем: это речь окончательно опустившегося человека с тяжёлым и необратимым поражением мозга, заключил парламентарий.