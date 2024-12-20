В ГД объяснили, как оскорблениями Путина Зеленский зарабатывает себе статус главного злобного клоуна
Депутат Толмачёв: Оскорбления Зеленского — это речь опустившегося человека
«Нетфликс-политика» уже не в моде у западных кураторов Киева, и они приказали Владимиру Зеленскому перейти на «кринж-политику», что он и сделал. Так депутат Госдумы Александр Толмачёв отреагировал на оскорбления, которые Зеленский накануне допустил в адрес президента России Владимира Путина.
Безумие нелегитимного президента Украины стало всемирным мемом. Зеленский не упускает случая закрепить за собой навсегда статус главного злобного клоуна мира. Что же, у него получается. В нормальном мире ни один серьёзный политик, не говоря уже о руководителе страны, даже не задумается о возможности публичного употребления таких слов в адрес коллег.
Толмачёв считает, что такое «выступление» означает, что Зеленского спишут в утиль. Его слова и раньше значили немного, теперь на них можно не обращать внимания совсем: это речь окончательно опустившегося человека с тяжёлым и необратимым поражением мозга, заключил парламентарий.
Напомним, накануне Зеленский разразился истеричными оскорблениями в адрес президента РФ после прямой линии Путина 19 декабря. Ему ответил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным, что блестяще продемонстрировал российский лидер Владимир Путин во время прямой линии, а вот Владимир Зеленский соответствовать своему статусу не может.