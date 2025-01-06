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5 января, 22:18

Только по телеку: Зеленский признался, что его не позвали на инаугурацию Трампа

Зеленский заявил, что ему не прислали прямое приглашение на инаугурацию Трампа

Владимир Зеленский сообщил, что был бы рад приехать в США на инаугурацию избранного американского президента Дональда Трампа, однако его туда никто не позвал. Об этом лидер киевского режима рассказал в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

«Я бы хотел. Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал», — заявил украинский политик.

Трамп не стал приглашать Орбана на церемонию инаугурации
Трамп не стал приглашать Орбана на церемонию инаугурации

Вероятно весь день 20 января Зеленскому придётся провести перед телевизором. В декабре Трамп заявил, что не стал приглашать главу киевского режима на свою инаугурацию. Банковая не сдалась и попыталась выбить приглашение, задействовав лоббистов, но и эти попытки успехом не увенчались.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Озеров
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