Только по телеку: Зеленский признался, что его не позвали на инаугурацию Трампа
Зеленский заявил, что ему не прислали прямое приглашение на инаугурацию Трампа
Владимир Зеленский сообщил, что был бы рад приехать в США на инаугурацию избранного американского президента Дональда Трампа, однако его туда никто не позвал. Об этом лидер киевского режима рассказал в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.
«Я бы хотел. Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал», — заявил украинский политик.
Вероятно весь день 20 января Зеленскому придётся провести перед телевизором. В декабре Трамп заявил, что не стал приглашать главу киевского режима на свою инаугурацию. Банковая не сдалась и попыталась выбить приглашение, задействовав лоббистов, но и эти попытки успехом не увенчались.
Shutterstock / FOTODOM / Review News