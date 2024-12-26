Зеленский остаётся дома: Киев не смог выпросить приглашение на инаугурацию Трампа

Украинская сторона не сможет попасть на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Владимиру Зеленскому не отправили приглашение на мероприятие. Позже киевские власти попробовали договориться насчёт приезда, но ничего не вышло, сообщает «Резидент.ua» со ссылкой на источники в офисе президента Украины.