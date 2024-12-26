Зеленский остаётся дома: Киев не смог выпросить приглашение на инаугурацию Трампа
«Резидент.ua»: Украина не добилась приглашения Зеленского на инаугурацию Трампа
Украинская сторона не сможет попасть на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Владимиру Зеленскому не отправили приглашение на мероприятие. Позже киевские власти попробовали договориться насчёт приезда, но ничего не вышло, сообщает «Резидент.ua» со ссылкой на источники в офисе президента Украины.
Не увенчалось успехом и задействование Киевом лоббистов. Действия Незалежной не принесли никаких результатов — Зеленский остаётся дома. Теперь на Украине задумались, стоит ли представителям ехать в Вашингтон и «напрашиваться на переговоры».
Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Церемония пройдёт в Капитолии в Вашингтоне. Ранее республиканец направил письмо Зеленскому, где призвал экс-комика начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках. По словам Трампа, в некоторых городах Украины не осталось ни одного здания, которое бы находилось в хорошем состоянии.
ТАСС / АР