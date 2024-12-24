Трамп не стал приглашать Орбана на церемонию инаугурации

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не оказалось в списке лиц, приглашённых на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава МИД европейского государства Петер Сийярто.

«Такого рода приглашения не было», — отметил дипломат.

Ранее глава администрации Орбана Гергей Гуйяш подтвердил, что венгерский политик не планирует посещать Капитолий 20 января. Подобные мероприятия обычно не предполагают присутствия иностранных делегаций, напомнил он.