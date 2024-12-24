Трамп не стал приглашать Орбана на церемонию инаугурации
Виктор Орбан и Дональд Трамп на встрече в Мар-а-Лаго. Обложка © X / Orbán Viktor
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не оказалось в списке лиц, приглашённых на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава МИД европейского государства Петер Сийярто.
«Такого рода приглашения не было», — отметил дипломат.
Ранее глава администрации Орбана Гергей Гуйяш подтвердил, что венгерский политик не планирует посещать Капитолий 20 января. Подобные мероприятия обычно не предполагают присутствия иностранных делегаций, напомнил он.
Ранее стало известно, что Виктор Орбан будет дожидаться инаугурации Дональда Трампа, чтобы принять решение о продлении санкций против России. Голосование должно пройти в конце января, после того как Трамп официально вступит в должность президента.