Орбан отказал ЕС в санкциях против России и решил дождаться Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет дожидаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы принять решение о продлении санкций против России. Об этом узнало агентство Bloomberg.

Евросоюз уже ввёл 15 пакетов антироссийских санкций и их нужно продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна быть в конце января, через 11 дней после того, как Трамп официально вступит в должность.

«До сих пор это было обычным решением, но продление требует единогласной поддержки 27 государств-членов», — отметили авторы материала.

Орбан, по данным источников агентства, на саммите с лидерами ЕС заявил, что «не готов двигаться вперед с продлением».