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19 декабря, 23:53

Орбан отказал ЕС в санкциях против России и решил дождаться Трампа

Bloomberg: Орбан решит о продлении санкций против РФ после инаугурации Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет дожидаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы принять решение о продлении санкций против России. Об этом узнало агентство Bloomberg.

Евросоюз уже ввёл 15 пакетов антироссийских санкций и их нужно продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна быть в конце января, через 11 дней после того, как Трамп официально вступит в должность.

«До сих пор это было обычным решением, но продление требует единогласной поддержки 27 государств-членов», — отметили авторы материала.

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Орбан, по данным источников агентства, на саммите с лидерами ЕС заявил, что «не готов двигаться вперед с продлением».

В ходе прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что ротив нашей страны ввели более 40 тысяч санкций. При этом он отметил, что специально не ведёт счёт антироссийских ограничений.

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X / Orbán Viktor

Артур Лапсаков
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