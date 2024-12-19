Путин: Против России ввели более 40 тысяч санкций

Количество введённых санкций против России превысило 40 тысяч. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совместной прямой линии и пресс-конференции. При этом он отметил, что специально не ведёт счёт антироссийских ограничений.

Ранее Путин заявил, что антироссийские санкции, хотя и не являются определяющим фактором, всё же оказывают влияние на рост цен в стране. В этом контексте глава государства также указал на наличие некоторых недочётов со стороны властей. Кроме того, президент провёл параллели между экономиками РФ и Европы, подчеркнув, что трудности, с которыми сталкивается ЕС, частично связаны с разрывом экономических связей с Россией.