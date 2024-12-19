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19 декабря, 13:40

Путин: Против России ввели более 40 тысяч санкций

Количество введённых санкций против России превысило 40 тысяч. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совместной прямой линии и пресс-конференции. При этом он отметил, что специально не ведёт счёт антироссийских ограничений.

«40 тысяч уже, по-моему. Я, честно говоря, не считаю», — сказал российский лидер.

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Ранее Путин заявил, что антироссийские санкции, хотя и не являются определяющим фактором, всё же оказывают влияние на рост цен в стране. В этом контексте глава государства также указал на наличие некоторых недочётов со стороны властей. Кроме того, президент провёл параллели между экономиками РФ и Европы, подчеркнув, что трудности, с которыми сталкивается ЕС, частично связаны с разрывом экономических связей с Россией.

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Life.ru

Александра Мышляева
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