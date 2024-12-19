Путин признал, что санкции влияют на рост цен, но есть и недоработки властей
Антироссийские санкции, хотя и не играют решающей роли, тем не менее, влияют на увеличение цен в стране, и в этом контексте существуют определенные недоработки со стороны властей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совместной прямой линии и пресс-конференции.
«Внешние ограничения, санкции и прочее, они не являются основным фактором, но все же оказывают влияние на рост цен, поскольку увеличивают затраты на логистику. Однако есть и субъективные причины, а также наши недоработки», — указал российский лидер.
Ранее в ходе прямой линии Владимир Путин сравнил экономию нашей страны с европейской. По его словам, сложности, с которыми сталкивается ЕС, частично обусловлены разрывом связей с Россией, что и привело к экономическому спаду в странах Запада.
Life.ru