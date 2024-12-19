Путин: Зарплаты в 2024 году выросли на 9% в реальном выражении
Зарплаты россиян в этом году выросли на 9% в реальном выражении. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии.
«Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции», — сказал глава государства.
Путин добавил, что в целом ситуация стабильная и надёжная, есть некоторые проблемы с инфляцией, разогрев экономики.
Также лидер РФ сообщил, что по итогам года валовой внутренний продукт (ВВП) России может вырасти на 3,9-4%.
Напомним, сегодня в 12:00 началась программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — итоговая пресс-конференция президента, которая проходит в формате прямой линии. Трансляцию можно смотреть на Life.ru.
Life.ru