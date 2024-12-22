Команда Трампа планирует выход США из ВОЗ, пишут СМИ

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа может объявить о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день его инаугурации, которая назначена на 20 января. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Некоторые члены команды Трампа выступают за не только выход из ВОЗ, но и за проведение реформ, в то время как другие настаивают на полном разрыве отношений с организацией. Эксперты предупреждают, что это может ослабить глобальное сотрудничество в сфере здравоохранения. В материале издания также отмечается, что решение США поставит ВОЗ в крайне затруднительное положение, так как организация лишится основного источника финансирования.