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22 декабря, 10:06

Команда Трампа планирует выход США из ВОЗ, пишут СМИ

FT: Команда Трампа может объявить о выходе из ВОЗ в день его инаугурации

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа может объявить о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день его инаугурации, которая назначена на 20 января. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Некоторые члены команды Трампа выступают за не только выход из ВОЗ, но и за проведение реформ, в то время как другие настаивают на полном разрыве отношений с организацией. Эксперты предупреждают, что это может ослабить глобальное сотрудничество в сфере здравоохранения. В материале издания также отмечается, что решение США поставит ВОЗ в крайне затруднительное положение, так как организация лишится основного источника финансирования.

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Напомним, в 2020 году Трамп уже пытался, будучи главой Штатов, выйти из ВОЗ, однако достичь цели ему так и не удалось. Примечательно, что первым указом Джо Байдена в качестве президента США в 2021-м было подписание о приостановке процесса выхода США из ВОЗ. Теперь вновь новоизбранный президент, похоже, намерен довести начатое до конца.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Мария Любицкая
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