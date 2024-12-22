«Реконструкция на 110 лет»: Стало известно, что написал Трамп в письме Зеленскому

В послании лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому избранный президент США Дональд Трамп призвал экс-комика начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках. По мнению республиканца, в некоторых городах Украины не осталось ни одного здания, которое бы находилось в хорошем состоянии. Об этом сообщает газета El Pais.

«<...> Когда вы говорите «восстановить страну», восстановить что? Это реконструкция на 110 лет», — заявил Трамп в письме.