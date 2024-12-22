«Реконструкция на 110 лет»: Стало известно, что написал Трамп в письме Зеленскому
El Pais: Трамп написал Зеленскому письмо с призывом начать думать о мире
В послании лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому избранный президент США Дональд Трамп призвал экс-комика начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках. По мнению республиканца, в некоторых городах Украины не осталось ни одного здания, которое бы находилось в хорошем состоянии. Об этом сообщает газета El Pais.
«<...> Когда вы говорите «восстановить страну», восстановить что? Это реконструкция на 110 лет», — заявил Трамп в письме.
Избранный президент США призывает Зеленского прекратить огонь, сесть за стол переговоров и отказаться от части территорий, чтобы сохранить страну. При этом республиканец подчёркивает необходимость участия Европы в этих переговорах.
Тем временем Киев всё ещё противится переговорам, требуя для себя «справедливых условий», а соратник Владимира Зеленского Ермак предлагает дождаться, пока Украина «станет сильной». Сам Трамп вполне может сподвигнуть страны к урегулированию украинского конфликта через организацию сотрудничества в Арктике. У новой администрации есть возможность сломить статус-кво и убедить Россию свернуть боевые действия. Однако для этого потребуются определённые стимулы. Американский бизнесмен Илон Маск уже открыто намекает экс-комику на то, что скоро Киев лишится последних союзников на Западе и останется в гордом одиночестве. В этом уверен депутат Верховной рады Александр Дубинский.
ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson