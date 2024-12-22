Журналисты узнали, как Трамп может завершить конфликт на Украине
RS: Трамп может устроить мир на Украине через развитие сотрудничества в Арктике
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker
Новый избранный лидер США Дональд Трамп может сподвигнуть страны к урегулированию украинского конфликта через организацию сотрудничества в Арктике. С таким мнением выступает агентство Responsible Statecraft.
«У новой администрации есть возможность сломить статус-кво и убедить Россию свернуть боевые действия. Для этого потребуются стимулы в Арктике — этот вопрос непременно привлечёт внимание президента Владимира Путина», — говорится в материале.
Также журналисты отметили, что Трамп подходит ко всем вопросам с точки зрения бизнеса и выгодной сделки, чем и является данный сценарий. По заявлению агентства, Америка может предложить развитие торговых путей в Арктике в обмен на прекращение огня. В таком случае будут сняты санкции с Северного морского пути, а также привлечены западные инвестиции в этот проект.
Предполагается, что развитие событий в этом ключе поможет не только вернуть мир в Восточную Европу, но и оживить перспективы Старого света в целом.
Тем временем Киев всё ещё противится переговорам, требуя для себя «справедливых условий», а соратник Владимира Зеленского Ермак предлагает дождаться, пока Украина «станет сильной». Однако слово Банковой в этом вопросе весит практически ничто, ведь над ней нависает тень Вашингтона и будущей администрации Белого дома, которая как раз хочет усадить неугомонного Зеленского за мировой стол. Для этого Трамп выбрал специального представителя. Ранее Life.ru в своём материале рассказал, что за человек этот Кит Келлог, в чём состоит его план по Украине и какая роль во всём этом уготована России.