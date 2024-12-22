Журналисты узнали, как Трамп может завершить конфликт на Украине

Также журналисты отметили, что Трамп подходит ко всем вопросам с точки зрения бизнеса и выгодной сделки, чем и является данный сценарий. По заявлению агентства, Америка может предложить развитие торговых путей в Арктике в обмен на прекращение огня. В таком случае будут сняты санкции с Северного морского пути, а также привлечены западные инвестиции в этот проект.