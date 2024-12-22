Американский бизнесмен Илон Маск открыто намекает Владимиру Зеленскому на то, что скоро киевский режим лишится последних союзников на Западе и останется в гордом одиночестве. Об этом в Telegram написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который обвиняется на родине в госизмене.

Так нардеп прокомментировал слова Зеленского о том, что Незалежная очень рассчитывает на Британию в вопросе решения судьбы Украины. Впрочем, этого и других партнёров у Киева скоро не останется, и Маск приложит к этому руку, уверен парламентарий.

«Желающих помочь нет, и вскоре не будет вообще — этим активно занимается Маск, который на примере Германии показывает, что команда Трампа не будет работать со своими идеологическими оппонентами. <…> Маск подаёт очень чёткие сигналы», — отмечает депутат.

В завершение Дубинский допустил, что команда избранного президента США будет дестабилизировать правительство премьера Великобритании Кира Стармера из-за поддержки, оказываемой Украине.