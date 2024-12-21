Таким образом Маск ответил на пост бывшего сотрудника Госдепартамента Майка Бенца, который отметил, что НАТО до последнего будет мешать политическим изменениям в ФРГ. Маск подчеркнул, что Европа и Германия переживают большой кризис и могут исчезнуть.

До этого Маск выразил веру в партию «Альтернатива для Германии». Он считает, что только ей под силу спасти ФРГ. Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер Олаф Шольц планирует поездку в Москву с целью улучшения своего политического положения перед выборами. Однако в канцелярии опровергли эти сведения, назвав их слухами.