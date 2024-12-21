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21 декабря, 00:46

Илон Маск предрёк исчезновение Германии и Европы

Маск: Германия и Европа стоят на грани исчезновения из-за низкой рождаемости

Илон Маск, известный американский бизнесмен и будущий глава министерства эффективности Правительства США, заявил в социальной сети X, что Германии и Европе грозит исчезновение из-за снижения уровня рождаемости.

Таким образом Маск ответил на пост бывшего сотрудника Госдепартамента Майка Бенца, который отметил, что НАТО до последнего будет мешать политическим изменениям в ФРГ. Маск подчеркнул, что Европа и Германия переживают большой кризис и могут исчезнуть.

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До этого Маск выразил веру в партию «Альтернатива для Германии». Он считает, что только ей под силу спасти ФРГ. Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер Олаф Шольц планирует поездку в Москву с целью улучшения своего политического положения перед выборами. Однако в канцелярии опровергли эти сведения, назвав их слухами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Лия Мурадьян
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