Илона Маска окрестили «теневым президентом» США

Американский предприниматель, основатель Tesla, SpaceX и владелец X Илон Маск является «теневым президентом» США, что доказала его реакция на рассмотрение законопроекта о финансировании федерального правительства. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

«В среду Маск использовал свой влиятельный аккаунт в соцсети X, чтобы оказать давление на республиканцев в Палате представителей с целью торпедировать законопроект о расходах, который должен был обеспечить работу федерального правительства в течение трёх месяцев», — говорится в материале.

Издание напоминает, что Маск жёстко прошёлся по законопроекту, после чего Палата представителей США засомневалась в целесообразности документа. Более того, отмечается в публикации, от принятия нормативного акта отказался и сам Дональд Трамп. Противники нового американского лидера уверены, что сейчас заправлять делами в Белом доме будут олигархи, судя по тому, как Маск продемонстрировал своё влияние на законотворческий процесс. Демократы также боятся, что это только начало и «предвестник того, что будет происходить при администрации Трампа».