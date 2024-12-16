«Америку ждут неприятности»: Илон Маск сделал для США тревожное предсказание
Илон Маск: У США будут серьёзные проблемы из-за высокого дефицита бюджета
Американский миллиардер Илон Маск предупредил США о больших проблемах, которые затронут страну в том случае, если властям не удастся сократить дефицит бюджета. Об этом предприниматель написал в соцсети X.
«Если не будут приняты меры по сокращению дефицита, Америку ждут серьёзные неприятности», — прокомментировал он высказывание основателя компании Dell Майкла Делла о новообразованном Департаменте госэффективности (DOGE), который возглавит Маск.
По словам бизнесмена, США сейчас походят на человека, который влез в очень большие долги. Ничем хорошим это не кончится, уверен он.
Ранее Илон Маск высказал своё недовольство по поводу объёма финансовой помощи, которую США направляют Украине. По его словам, это выходит за грань безумия.
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