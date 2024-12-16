«Америку ждут неприятности»: Илон Маск сделал для США тревожное предсказание

Американский миллиардер Илон Маск предупредил США о больших проблемах, которые затронут страну в том случае, если властям не удастся сократить дефицит бюджета. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

«Если не будут приняты меры по сокращению дефицита, Америку ждут серьёзные неприятности», — прокомментировал он высказывание основателя компании Dell Майкла Делла о новообразованном Департаменте госэффективности (DOGE), который возглавит Маск.

По словам бизнесмена, США сейчас походят на человека, который влез в очень большие долги. Ничем хорошим это не кончится, уверен он.