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15 декабря, 21:18

«Америку ждут неприятности»: Илон Маск сделал для США тревожное предсказание

Илон Маск: У США будут серьёзные проблемы из-за высокого дефицита бюджета

Американский миллиардер Илон Маск предупредил США о больших проблемах, которые затронут страну в том случае, если властям не удастся сократить дефицит бюджета. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

«Если не будут приняты меры по сокращению дефицита, Америку ждут серьёзные неприятности», — прокомментировал он высказывание основателя компании Dell Майкла Делла о новообразованном Департаменте госэффективности (DOGE), который возглавит Маск.

По словам бизнесмена, США сейчас походят на человека, который влез в очень большие долги. Ничем хорошим это не кончится, уверен он.

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Ранее Илон Маск высказал своё недовольство по поводу объёма финансовой помощи, которую США направляют Украине. По его словам, это выходит за грань безумия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Тимур Хингеев
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