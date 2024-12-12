Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на 2025 год в размере $884 млрд
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета США на 2025 финансовый год, который начался 1 октября, в размере 884 миллиарда долларов. Это на 2 миллиарда меньше по сравнению с 2024-м. Трансляция заседания законодателей велась на официальном сайте.
Проект бюджета включает в себя 1,8 тысячи страниц, в нём вновь прописан «запрет на заключение договоров с Правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором». Кроме того, Конгресс ограничивает исполнительную власть в обмене информацией с Россией по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Однако сделано исключение, если министр обороны и госсекретарь уведомят законодателей о том, что РФ предоставляет аналогичную информацию или предоставление данных в одностороннем порядке отвечает интересам США. Также запрещается выделение средств на передачу России технологий оружия кинетической энергии и телеметрических данных для систем противоракетной обороны.
Ожидается, что уже на следующей неделе Сенат США также одобрит проект, после чего документ должен быть подписан президентом страны Джо Байденом.
Ранее некоторые конгрессмены выступали за включение в оборонный бюджет обязательного пункта о военной поддержке Украины. Этот шаг не позволил бы Дональду Трампу урезать финансирование киевского режима.
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