Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 23:24

Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на 2025 год в размере $884 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета США на 2025 финансовый год, который начался 1 октября, в размере 884 миллиарда долларов. Это на 2 миллиарда меньше по сравнению с 2024-м. Трансляция заседания законодателей велась на официальном сайте.

Проект бюджета включает в себя 1,8 тысячи страниц, в нём вновь прописан «запрет на заключение договоров с Правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором». Кроме того, Конгресс ограничивает исполнительную власть в обмене информацией с Россией по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Однако сделано исключение, если министр обороны и госсекретарь уведомят законодателей о том, что РФ предоставляет аналогичную информацию или предоставление данных в одностороннем порядке отвечает интересам США. Также запрещается выделение средств на передачу России технологий оружия кинетической энергии и телеметрических данных для систем противоракетной обороны.

Ожидается, что уже на следующей неделе Сенат США также одобрит проект, после чего документ должен быть подписан президентом страны Джо Байденом.

В Конгрессе США хотят обязать Трампа запрашивать военную помощь для Украины
В Конгрессе США хотят обязать Трампа запрашивать военную помощь для Украины

Ранее некоторые конгрессмены выступали за включение в оборонный бюджет обязательного пункта о военной поддержке Украины. Этот шаг не позволил бы Дональду Трампу урезать финансирование киевского режима.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / S.Borisov

Анатолий Цейко
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar