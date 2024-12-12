Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на 2025 год в размере $884 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета США на 2025 финансовый год, который начался 1 октября, в размере 884 миллиарда долларов. Это на 2 миллиарда меньше по сравнению с 2024-м. Трансляция заседания законодателей велась на официальном сайте.

Проект бюджета включает в себя 1,8 тысячи страниц, в нём вновь прописан «запрет на заключение договоров с Правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором». Кроме того, Конгресс ограничивает исполнительную власть в обмене информацией с Россией по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Однако сделано исключение, если министр обороны и госсекретарь уведомят законодателей о том, что РФ предоставляет аналогичную информацию или предоставление данных в одностороннем порядке отвечает интересам США. Также запрещается выделение средств на передачу России технологий оружия кинетической энергии и телеметрических данных для систем противоракетной обороны.