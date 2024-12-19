«Худшее решение в истории»: Илон Маск раскритиковал военную помощь США Украине

Илон Маск, известный миллиардер и бизнесмен, согласился с тем, что помощь Украине является одним из самых неудачных шагов Правительства США. Об этом он написал на платформе X.

Маск оставил комментарий под постом активиста Джози Глабака, который критиковал ряд действий американских властей, включая выделение 60 миллиардов долларов для помощи Украине.

Это «один из худших законопроектов в истории», — написал Илон Маск.

До этого Илон Маск выразил мнение, что США столкнутся с серьёзными проблемами, если не удастся сократить дефицит бюджета. Это было его реакцией на слова учредителя компании Dell Майкла Делла о создании нового Департамента госэффективности (DOGE), который Маск будет возглавлять.