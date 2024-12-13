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Регион
12 декабря, 23:50

Блинкен раскрыл стоимость нового пакета военной помощи от США Украине

Блинкен: США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $500 млн

Новый пакет военной помощи Украине от США рассчитан на 500 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Согласно заявлению главы Госдепа Штатов, в пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для беспилотников, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, средства против БПЛА, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin и бронебойные.

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Ранее в Белом доме сообщили, что новый пакет военной помощи Киеву подписал президент США Джо Байден. Он станет 72-м по счёту.

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X / U.S. Army

Артур Лапсаков
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