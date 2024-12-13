Блинкен раскрыл стоимость нового пакета военной помощи от США Украине

Новый пакет военной помощи Украине от США рассчитан на 500 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Согласно заявлению главы Госдепа Штатов, в пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для беспилотников, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, средства против БПЛА, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin и бронебойные.