Блинкен раскрыл стоимость нового пакета военной помощи от США Украине
Блинкен: США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $500 млн
Новый пакет военной помощи Украине от США рассчитан на 500 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Согласно заявлению главы Госдепа Штатов, в пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для беспилотников, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, средства против БПЛА, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin и бронебойные.
Ранее в Белом доме сообщили, что новый пакет военной помощи Киеву подписал президент США Джо Байден. Он станет 72-м по счёту.
X / U.S. Army