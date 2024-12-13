Маск адресовал Зеленскому мрачный упрёк о прорыве Армии России
Маск – о прорыве Армии России: Киев давно должен был заключить мир с Москвой
Генеральный директор SpaceX Tesla Илон Маск назвал главную ошибку Киева в ответ на статью о стремительном продвижении Армии России к городу Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Миллиардер заметил в соцсети X, что Украина во главе с Владимиром Зеленским должна была давно заключить мир с Россией.
«[Украине] нужно было заключить мир задолго до этого», — подчеркнул Илон Маск.
Ранее американские СМИ заявили о наступлении ВС РФ максимальными с 2022 года темпами и прорыве позиций ВСУ к югу от Покровска, где они могут обойти основные оборонительные рубежи ВСУ по более открытой местности. Также Life.ru писал, что российские военные заблокировали оставшуюся на ТЭС в Курахове группировку ВСУ. Украинский гарнизон буквально оказался замурован в собственной крепости.
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