Генеральный директор SpaceX Tesla Илон Маск назвал главную ошибку Киева в ответ на статью о стремительном продвижении Армии России к городу Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Миллиардер заметил в соцсети X , что Украина во главе с Владимиром Зеленским должна была давно заключить мир с Россией.

Ранее американские СМИ заявили о наступлении ВС РФ максимальными с 2022 года темпами и прорыве позиций ВСУ к югу от Покровска, где они могут обойти основные оборонительные рубежи ВСУ по более открытой местности. Также Life.ru писал, что российские военные заблокировали оставшуюся на ТЭС в Курахове группировку ВСУ. Украинский гарнизон буквально оказался замурован в собственной крепости.