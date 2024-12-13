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13 декабря, 12:01

Маск адресовал Зеленскому мрачный упрёк о прорыве Армии России

Маск – о прорыве Армии России: Киев давно должен был заключить мир с Москвой

Генеральный директор SpaceX Tesla Илон Маск назвал главную ошибку Киева в ответ на статью о стремительном продвижении Армии России к городу Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Миллиардер заметил в соцсети X, что Украина во главе с Владимиром Зеленским должна была давно заключить мир с Россией.

«[Украине] нужно было заключить мир задолго до этого», — подчеркнул Илон Маск.

Ранее американские СМИ заявили о наступлении ВС РФ максимальными с 2022 года темпами и прорыве позиций ВСУ к югу от Покровска, где они могут обойти основные оборонительные рубежи ВСУ по более открытой местности. Также Life.ru писал, что российские военные заблокировали оставшуюся на ТЭС в Курахове группировку ВСУ. Украинский гарнизон буквально оказался замурован в собственной крепости.

ВСУ сменили командующего обороной Покровска, куда стремительно движется Армия РФ
ВСУ сменили командующего обороной Покровска, куда стремительно движется Армия РФ
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flickr / www.LeStudio1.com - 2024

Андрей Бражников
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