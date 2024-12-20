Маск назвал единственную силу, способную спасти Германию
Маск заявил о способности партии «Альтернатива для Германии» спасти ФРГ
Будущий руководитель министерства эффективности правительства США Илон Маск верит в способность правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) спасти ФРГ. По его мнению, это под силу только данной политсиле.
«Только АдГ спасёт Германию», — написал основатель Tesla и SpaceX Маск в соцсети X, сделав репост сообщения политической активистки, которая раскритиковала кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца за отказ от диалога с правыми.
На пост Маска сразу же отреагировала сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры Германии Алиса Вайдель. Она подчеркнула, что американский предприниматель совершенно прав.
Также на пост канцлера Германии была выдвинута немецкий политик Сара Вагенкнехт, её предложила партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Однако в партийном руководстве полагают, что у чиновницы нет реальных перспектив получить данный пост. В политических кругах ФРГ женщину называют «подругой Путина». А «Альтернатива для Германии» предложила в канцлеры своего сопредседателя Алис Вайдель. Парламентское голосование должно состояться 23 февраля следующего года.
Kandinsky 3.1 / Life.ru