Будущий руководитель министерства эффективности правительства США Илон Маск верит в способность правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) спасти ФРГ. По его мнению, это под силу только данной политсиле.

«Только АдГ спасёт Германию», — написал основатель Tesla и SpaceX Маск в соцсети X, сделав репост сообщения политической активистки, которая раскритиковала кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца за отказ от диалога с правыми.

На пост Маска сразу же отреагировала сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры Германии Алиса Вайдель. Она подчеркнула, что американский предприниматель совершенно прав.