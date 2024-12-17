На пост канцлера Германии была выдвинута немецкий политик Сара Вагенкнехт. На должность женщину предложила партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Об этом сообщает немецкая газета Zeit.

«На предстоящих выборах в бундестаг Сара Вагенкнехт выступит в качестве кандидата на пост канцлера от ССВ», — пишет Zeit.

Однако, по словам издания, всем в партийном руководстве ясно, что у Вагенкнехт нет реальных перспектив получить пост канцлера. BSW пошли на этот шаг, чтобы конкуренты не получили неоправданного преимущества.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц получил вотум недоверия от Бундестага. В течение трёх недель парламент должен быть распущен, после этого в стране пройдут внеочередные выборы. По предварительным данным, они должны состояться 23 февраля 2025 года. В Госдуме объяснили, почему Шольц получил вотум недоверия. Там считают, что канцлер заигрался и забылся. По мнению депутата, для Германии лидером была только экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая продержалась 16 лет у власти благодаря взвешенной политике и конструктивным отношениям с Россией.