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17 декабря, 14:36

«Подругу Путина» из Бундестага выдвинули на пост канцлера Германии

Zeit: Критиковавшую помощь Украине Вагенкнехт выдвинули на пост канцлера ФРГ

Сара Вагенкнехт. Фото © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Сара Вагенкнехт. Фото © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

На пост канцлера Германии была выдвинута немецкий политик Сара Вагенкнехт. На должность женщину предложила партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Об этом сообщает немецкая газета Zeit.

«На предстоящих выборах в бундестаг Сара Вагенкнехт выступит в качестве кандидата на пост канцлера от ССВ», — пишет Zeit.

Однако, по словам издания, всем в партийном руководстве ясно, что у Вагенкнехт нет реальных перспектив получить пост канцлера. BSW пошли на этот шаг, чтобы конкуренты не получили неоправданного преимущества.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц получил вотум недоверия от Бундестага. В течение трёх недель парламент должен быть распущен, после этого в стране пройдут внеочередные выборы. По предварительным данным, они должны состояться 23 февраля 2025 года. В Госдуме объяснили, почему Шольц получил вотум недоверия. Там считают, что канцлер заигрался и забылся. По мнению депутата, для Германии лидером была только экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая продержалась 16 лет у власти благодаря взвешенной политике и конструктивным отношениям с Россией.

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Сара Вагенкнехт известна своими критическими взглядами на экономическую политику, а также на вопросы социальной справедливости и миграции. Депутат часто выступает с резкой критикой политики правительства Германии и Европейского Союза, а также выступает против помощи для Украины. Одно и немецких СМИ назвало её «подругой Путина», после чего эту приставку стали использовать и другие.

Алена Пенчугина
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