Олаф Шольц получил вотум недоверия от бундестага

Бундестаг на внеочередном заседании вынес вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Теперь ему необходимо предложить президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент. В течение трёх недель бундестаг должен быть распущен, после этого в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

Поддержали Шольца только 207 депутатов из 717 присутствующих. 116 от голосования воздержались. Председатель бундестага Бербель Бас отметила, что сообщит результаты голосования президенту страны. В то же время действующее правительство продолжит выполнять свои обязанности до проведения внеочередных выборов, которые, по предварительным данным, состоятся 23 февраля 2025 года.