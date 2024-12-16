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16 декабря, 16:04

Олаф Шольц получил вотум недоверия от бундестага

Бундестаг на внеочередном заседании вынес вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. Теперь ему необходимо предложить президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент. В течение трёх недель бундестаг должен быть распущен, после этого в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

Поддержали Шольца только 207 депутатов из 717 присутствующих. 116 от голосования воздержались. Председатель бундестага Бербель Бас отметила, что сообщит результаты голосования президенту страны. В то же время действующее правительство продолжит выполнять свои обязанности до проведения внеочередных выборов, которые, по предварительным данным, состоятся 23 февраля 2025 года.

Эксперты полагают, что Шольц может стать главой МИД после выборов. С начала ноября в Германии наблюдается правительственный кризис из-за увольнения главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП) по инициативе Шольца.

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Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Полина Никифорова
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