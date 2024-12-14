Не канцлер: Названа возможная будущая должность Олафа Шольца после выборов в Германии

После выборов в ФРГ в 2025 году канцлер страны Олаф Шольц теоретически может остаться на посту. Однако для этого есть важное условие — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должна сформировать коалицию с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Также возможен вариант, при котором Шольц займёт должность министра иностранных дел Германии, считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Думаю, скорее всего, [лидер ХДС Фридрих] Мерц будет новым канцлером, Шольц — вице-канцлером, либо даже наоборот», — добавил политик в интервью РИА «Новости».

По мнению Нимайера, результаты выборов могут привести к созданию правительства с участием ХДС/ХСС и социал-демократов, что образует так называемую «большую коалицию». В этом случае 66-летний Шольц может занять пост главы МИД или министра финансов. С начала ноября в Германии наблюдается правительственный кризис из-за увольнения главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП) по инициативе Шольца. Чиновник не хотел увеличивать сразу и расходы на поддержку Украины, и инвестиции в будущее страны. Досрочные выборы в Германии могут состояться 23 февраля 2025 года.

Должность министра иностранных дел ФРГ сейчас занимает 43-летняя Анналена Бербок («Союз 90/Зелёные»). В 2021 году она сменила на этом посту Хайко Мааса.