В Киев неожиданно приехал кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц
Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц на заседании Бундестага. Обложка © AP/TASS
В Киев неожиданно приехал кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц, сообщает Bild. Его визит не был анонсирован заранее. По данным немецкого издания, у политика запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
Напомним, что 2 декабря Олаф Шольц впервые за 2,5 года посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским. По информации немецкой прессы, его визит был запланирован еще в начале ноября, до распада правящей коалиции в Германии. Основной целью поездки было оценить намерения украинского лидера по поводу завершения конфликта.