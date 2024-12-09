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9 декабря, 07:48

В Киев неожиданно приехал кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц на заседании Бундестага. Обложка © AP/TASS

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц на заседании Бундестага. Обложка © AP/TASS

В Киев неожиданно приехал кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц, сообщает Bild. Его визит не был анонсирован заранее. По данным немецкого издания, у политика запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

Шольц отказал Зеленскому в двух главных просьбах, и визит в Киев его не переубедил
Шольц отказал Зеленскому в двух главных просьбах, и визит в Киев его не переубедил

Напомним, что 2 декабря Олаф Шольц впервые за 2,5 года посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским. По информации немецкой прессы, его визит был запланирован еще в начале ноября, до распада правящей коалиции в Германии. Основной целью поездки было оценить намерения украинского лидера по поводу завершения конфликта.

Марина Фещенко
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