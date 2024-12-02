В Германии назвали цель поездки Шольца к Зеленскому с загадочным чемоданчиком

Германия строила планы о поездке канцлера Олафа Шольца на Украину ещё до развала правящей коалиции в начале ноября, чтобы оценить желание Владимира Зеленского закончить конфликт. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

В публикации утверждается, что Шольц хотел успеть встретиться с Зеленским до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Канцлер якобы намеревался обозначить себя как политика, занимающего твёрдую позицию вне зависимости от развала коалиции. Шольц собирался дать понять Киеву, что именно с ним нужно вести все обсуждения, добавляется в статье.