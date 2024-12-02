В Германии назвали цель поездки Шольца к Зеленскому с загадочным чемоданчиком
Bild: Германия готовила визит Шольца в Киев ещё до развала правящей коалиции
Олаф Шольц в Киеве 2 декабря. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance
Германия строила планы о поездке канцлера Олафа Шольца на Украину ещё до развала правящей коалиции в начале ноября, чтобы оценить желание Владимира Зеленского закончить конфликт. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
В публикации утверждается, что Шольц хотел успеть встретиться с Зеленским до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Канцлер якобы намеревался обозначить себя как политика, занимающего твёрдую позицию вне зависимости от развала коалиции. Шольц собирался дать понять Киеву, что именно с ним нужно вести все обсуждения, добавляется в статье.
По мнению аналитиков издания, канцлер боится, что Украина начнёт переговоры с Трампом в обход Германии, тем более что новый глава Белого дома неоднократно говорил о необходимости завершить конфликт.
Напомним, что пару недель назад Шольц впервые за два года побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Они говорили по телефону около одного часа. Никаких важных решений принято не было. А сейчас немецкий канцлер находится в Киеве, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским.