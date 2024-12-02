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2 декабря, 11:03

В Германии назвали цель поездки Шольца к Зеленскому с загадочным чемоданчиком

Bild: Германия готовила визит Шольца в Киев ещё до развала правящей коалиции

Олаф Шольц в Киеве 2 декабря. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Олаф Шольц в Киеве 2 декабря. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Германия строила планы о поездке канцлера Олафа Шольца на Украину ещё до развала правящей коалиции в начале ноября, чтобы оценить желание Владимира Зеленского закончить конфликт. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

В публикации утверждается, что Шольц хотел успеть встретиться с Зеленским до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Канцлер якобы намеревался обозначить себя как политика, занимающего твёрдую позицию вне зависимости от развала коалиции. Шольц собирался дать понять Киеву, что именно с ним нужно вести все обсуждения, добавляется в статье.

По мнению аналитиков издания, канцлер боится, что Украина начнёт переговоры с Трампом в обход Германии, тем более что новый глава Белого дома неоднократно говорил о необходимости завершить конфликт.

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Напомним, что пару недель назад Шольц впервые за два года побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Они говорили по телефону около одного часа. Никаких важных решений принято не было. А сейчас немецкий канцлер находится в Киеве, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским.

Татьяна Миссуми
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