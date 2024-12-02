Милонов раскрыл Life.ru тайну железного чемоданчика в руках Шольца в Киеве

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев с чемоданчиком, где у него окажутся «наличные на пенсию» после встречи с Владимиром Зеленским. Так парламентарий прокомментировал Life.ru фото канцлера на украинском вокзале, где он крепко сжимал в руках странный серебристый саквояж.

«Сейчас, может, чемодан пустой, а уедет – с чем-то, с каким-то бонусом от Зеленского. Наверняка, за благодарность. Процентов 20 поедет назад — в частное распоряжение Шольца. Он скоро перестанет быть канцлером. А на пенсию не проживёшь», — сыронизировал Милонов.