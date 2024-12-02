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2 декабря, 10:33

Милонов раскрыл Life.ru тайну железного чемоданчика в руках Шольца в Киеве

Олаф Шольц прибыл в Киев. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Олаф Шольц прибыл в Киев. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев с чемоданчиком, где у него окажутся «наличные на пенсию» после встречи с Владимиром Зеленским. Так парламентарий прокомментировал Life.ru фото канцлера на украинском вокзале, где он крепко сжимал в руках странный серебристый саквояж.

«Сейчас, может, чемодан пустой, а уедет – с чем-то, с каким-то бонусом от Зеленского. Наверняка, за благодарность. Процентов 20 поедет назад — в частное распоряжение Шольца. Он скоро перестанет быть канцлером. А на пенсию не проживёшь», — сыронизировал Милонов.

Кремль не питает иллюзий о поездке Шольца к Зеленскому
Кремль не питает иллюзий о поездке Шольца к Зеленскому

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским. Политик не был на Украине около двух с половиной лет. Последний его визит состоялся в июне 2022 года, тогда компанию ему составил французский президент Эмманюэль Макрон. Ранее Шольц провёл телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Татьяна Миссуми
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