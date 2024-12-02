«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 декабря, 09:55

Кремль не питает иллюзий о поездке Шольца к Зеленскому

Песков заявил, что у Кремля нет никаких ожиданий от визита Шольца в Киев

Москва ничего не ждёт и не тешит себя иллюзиями в отношении приезда в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, однако российское руководство будет следить за новостями с Украины. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита. Мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами. Мы внимательно отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счёт», — отметил он.

Олаф Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» через ультиматумы Москве
Олаф Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» через ультиматумы Москве

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским. Политик не был на Украине около двух с половиной лет. Последний его визит состоялся в июне 2022 года, тогда компанию ему составил французский президент Эмманюэль Макрон.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • Германия
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar