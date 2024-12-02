Кремль не питает иллюзий о поездке Шольца к Зеленскому

Москва ничего не ждёт и не тешит себя иллюзиями в отношении приезда в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, однако российское руководство будет следить за новостями с Украины. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы не сказал, что у нас есть какие-то ожидания от этого визита. Мы, разумеется, наблюдаем за всеми контактами. Мы внимательно отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счёт», — отметил он.